L'analyse du film documentaire. Méthodologie et grilles de lecture

Cet ouvrage propose une méthode destinée à guider le lecteur dans l'analyse de films documentaire : - Une première partie présente et clarifie d'abord les grandes questions auxquelles se trouve confronté le documentaire, et qui en déterminent la définition : comment penser le rapport au réel en documentaire ? Faut-il considérer que le documentaire est un produit relevant de l'industrie et de ses normes, ou une oeuvre artistique singulière qui échappe aux logiques du marché ? Comment se repérer dans une diversité documentaire qui échappe au désir de maîtrise et de catégorisation ? - Une deuxième partie présente une méthodologie qui offre un socle à partir duquel réaliser le travail interprétatif. Ce modèle d'interprétation présente les trois grands schémas de représentation, ou " grilles de lecture " , à partir desquels saisir un film documentaire : " Le genre de la transparence " , " le genre du regard " et " le genre de l'expérimentation " . - Enfin une troisième et dernière partie met en oeuvre l'analyse de 15 films documentaires. Des films variés dans la forme, mais portant sur 5 thématiques distinctes (l'économie, les chemins de fer, l'artiste, la violence et l'écologie) afin de permettre des comparaisons et rapprochements, et donner à voir comment un film peut être considéré comme relevant d'un paradigme plutôt qu'un autre, alors même que le sujet est commun.