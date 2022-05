L'architecte et l'existant. Construire avec ce qui est déjà là

Il y a un siècle, les architectes du Bauhaus s'étaient fixé pour objectif de civiliser et de démocratiser la ville moderne, avec une architecture sobre du less is more élaborée au rythme de l'évolution des sociétés. Cet impératif n'a rien perdu de son importance. Pourquoi les jeunes architectes du XXI? siècle ne pourraient-ils pas, pour combattre la brutalité de la ville contemporaine, qui malmène ses habitants autant qu'elle est malmenée par les ruptures climatiques et écologiques, opérer le croisement de toutes les ressources existantes en termes matériels, historiques et symboliques, pour construire autrement ? Travail considérable certes, mais qui éviterait ce "fonctionnalisme vert" , en vogue aujourd'hui, qui remplace les modèles dogmatiques et sans mémoire de l'architecture internationale par des écomodèles qui le sont tout autant. C'est à cette réflexion essentielle que se sont attelés les auteurs de cet ouvrage. Pour que nous puissions enfin passer du less is more au better with less !