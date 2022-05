Le Magicien d'Oz

Les contes de notre enfance revisités... pour nourrir tous nos cauchemars ! Ali Baba, un conte qui a marqué notre enfance. Une femme déboussolée, que la cruauté de la vie fait trébucher hors de sa route. Des militants fanatiques, cachés derrière des masques grimaçants et dont les slogans s'inscrivent en rouge sang. Un imposteur au charme magnétique, aux si nombreux visages que lui-même ne sait plus distinguer le vrai des faux. Des cadavres profanés et des organes éparpillés aux quatre coins de la ville, qui font courir les enquêteurs dans des directions opposées. Un cauchemar sans fin, dont certains ne s'éveilleront jamais.