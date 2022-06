Quand Takagi me taquine T16

Takagi, collégienne espiègle s'il en est, prend un malin plaisir à jouer des tours à Nishikata, son voisin en classe. Elle ne manque jamais une occasion de plonger le pauvre Nishikata dans l'embarras : sur le chemin de l'école, au parc, en classe, le terrain de jeu de Takagi est sans limite, au grand désespoir de Nishikata qui ne résiste ni aux blagues de la jeune fille, ni à son petit sourire ravageur ! L'évaluation en cours de musique approche et Nishikata n'est pas très à l'aise avec le chant. Souhaitant faire quelques répétitions avant le jour-j, il a demandé à Takagi de le rejoindre derrière la classe, loin des regards, mais il a oublié d'en donner la raison ! oserait-elle en profiter et installer une situation embarrassante pour Nishikita ? bien sûr !!