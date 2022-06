Ikuto et Chiyuki vont se mettre tous les deux à l'épreuve lors de la Tokyo Girls Collection ! Ikuto et Chiyuki prennent beaucoup de plaisir à participer à cette TGC. Mais le succès de la stratégie commerciale du sac transformable de chez "? novice ? " repose sur le défilé spécial qui se déroule à la fin de l'événement. Chiyuki, quant à elle, s'épanouit à mesure de ses passages sur le podium, mais va-t-elle être à la hauteur de l'ouverture du défilé de Terumi Kaji face à des mannequins de renommée nationale et internationale ?