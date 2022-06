Le Petit livre des vaccins

Le petit livre pour comprendre ce qu'est un vaccin, comment il fonctionne et nous protège. Avec une partie consacrée aux vaccins contre le covid Que contient un vaccin ? Comment agit-il sur notre système immunitaire ? Est-il sans danger ? Qu'est-ce qu'un ARN messager ? Quels sont les différents vaccins contre le covid ? A l'heure où toute la population est tenue de se faire vacciner pour lutter contre le covid, les vaccinologues Frédéric Tangy et Jean-Nicolas Tournier proposent une mise au point indispensable sur les vaccins et sur toutes les idées reçues qui les entourent, avec des informations claires et précises.