Gustave Eiffel. Le maître du fer

Gustave Eiffel voulait maîtriser l'espace et le vent au moyen de la raison et du calcul. Sa tour de fer, construite pour l'Exposition universelle de 1889, est pensée comme un symbole de progrès, de liberté et de concorde. À peine sortie de terre, elle déclenche les passions. Quelques années plus tard, elle est devenue "l'une des plus belles expressions du génie français" . L'homme qui a laissé son nom à ce monument a une foi inébranlable dans le progrès scientifique et la technologie. Issu de la petite bourgeoisie, Eiffel, ingénieur diplômé de l'École centrale, a un sens inouï de l'organisation, allié à un formidable sens de la communication qui lui permet de tisser de solides réseaux d'influence. Michel Carmona nous emporte dans cette extraordinaire success story de dizaines d'édifices en fer et en acier, jusqu'au fabuleux contrat du canal de Panama, dont les écluses enrichiront Eiffel mais saliront son image. C'est cette ascension spectaculaire, à l'image de ses constructions métalliques, qui est racontée ici avec brio.