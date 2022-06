Les petits vieux n'ont pas dit leur dernier mot

À 90 ans, Pierre a bien mérité de couler des jours heureux. Mais dans sa maison de retraite, il n'y a aucune chance que ça arrive ! Maria, l'horrible femme de ménage, lui en fait voir de toutes les couleurs ainsi qu'aux autres pensionnaires. Entre insultes et humiliations, les petits vieux n'en peuvent plus. Alors quand Maria est retrouvée assassinée après avoir été poussée dans l'escalier, les soupçons se portent immédiatement sur Pierre. Après tout, c'était lui son principal souffre-douleur et, avec son Alzheimer, qui sait de quoi il est capable ? L'inspecteur " Moustache », chargé de l'affaire, n'est pas très futé. Alors, les petits vieux décident de prendre l'enquête en mains. Et Dieu que c'est drôle d'aller fouiner dans les vilains petits secrets des uns et des autres. . . une vraie seconde jeunesse pour certains. Un drame pour d'autres. Mais le gang des petits vieux en déambulateur n'a pas dit son dernier mot !