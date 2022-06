L'enfant du train

Au coeur de l'Occupation, à Paris, Sarah vient d'être arrêtée. Parce qu'elle est Juive. Juste avant de monter dans le train pour Auschwitz et les camps de la mort, la jeune femme prend une terrible décision : elle donne Samuel, son bébé, à un inconnu. . L'homme n'hésite pas une seconde et décide de tout faire pour sauver et prendre soin de cet enfant. Avec sa fiancée et le petit Samuel, ils fuient Paris pour les États-Unis, pays où l'on peut encore être libre et en sécurité. Ensemble, ils vont former une belle famille. Au fil du temps, ils oublient les traumatismes de la guerre. Jusqu'à ce que, neuf ans plus tard, une femme frappe à leur porte. Une femme qui a survécu à l'enfer par amour pour son fils. Mais ce retour va déclencher une tempête dont personne ne pourra sortir indemne. . .