Meurtres dans un village anglais

En ce printemps 1909, Lady Hardcastle, aristocrate excentrique et détective amateur, profite d'un repos bien mérité dans le coin de campagne anglaise où elle s'est installée. Un calme qui est de courte durée. . . Spencer Caradine, un fermier local, s'effondre raide mort à la taverne, la tête dans sa tourte. Meurtre ou accident ? Inutile de compter sur les policiers locaux pas très futés pour lever le voile sur ce mystère. Lady Hardcastle et à sa dame de compagnie, Florence, doivent prendre les choses en main et mener l'enquête. Mais la liste des suspects s'avère longue comme un jour sans pain. . . Entre la femme de Caradine amoureuse d'un autre, son fils qui le haïssait et les villageois dont il prenait un malin plaisir à pourrir la vie, la victime n'avait que des ennemis. Les enquêtrices de choc vont devoir mobiliser une bonne dose d'astuces et de crochets du droit si elles veulent pouvoir savourer le brandy de la victoire !