L'héritage du bout du monde

Pour oublier une rupture amoureuse, Franziska accepte l'invitation de sa grand-tante et se rend en Australie. Loin de son Europe natale, dans un pays qu'elle ne connaît pas, elle est fascinée par cette terre sauvage et exotique. Surtout, elle découvre l'histoire de sa famille qui, au XIXe siècle, est venue s'installer sur ces rives lointaines, promesses de tous les espoirs. Peu à peu, elle lève le voile sur les tragiques secrets de Victoria et Catherine, ses ancêtres, qui vivaient dans une immense plantation sucrière. Deux soeurs soudées comme les doigts de la main et que rien ne semblait pouvoir séparer. Jusqu'à ce qu'un aventurier chercheur d'opale, arrive au domaine. Dans les méandres d'une histoire familiale ravagée par un drame, Franziska va découvrir les sombres secrets qui ont hanté des générations. Et qui vont remettre en question toute sa vie. . .