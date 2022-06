Comme si c'était toi (Collector)

On a tous droit à une seconde chance. Au lycée, Anna était grosse, laide et terriblement mal dans sa peau. À trente ans, l'époque où elle était le souffre-douleur de son bahut, et de James en particulier, lui semble déjà loin : elle est ravissante, elle a un boulot de rêve, et tout lui sourit. Mais le destin nous réserve parfois d'étranges surprises, et l'homme qui lui a infligé la pire humiliation de sa vie refait surface. Contre toute attente, James est devenu prévenant, drôle, spirituel. . . et il n'est pas insensible au charme de la jeune femme avec laquelle il organise une exposition. Il n'a pas reconnu en elle celle dont tout le monde se moquait dix ans plus tôt. Profondément troublée par ces retrouvailles inattendues, Anna est prête à tout pour ne pas succomber à son amour de jeunesse. . . "Un roman e blouissant !" The Sun "Aussi dro le que poignant, ce livre est bien plus qu'une simple come die romantique". Kirkus