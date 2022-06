Le livre des mots qui font voyager

La collection qui donne le goût des mots pour mieux penser ! Il n'est jamais trop tôt pour que les mots deviennent des amis, des compagnons de toute une vie. Car c'est dans les mots que nos idées se forment, dans les mots que la pensée se construit. Tout en stimulant l'imagination et l'appétit de lire des enfants, cette collection propose à travers la lecture de textes sous forme de poèmes en prose illustrés une invitation à savourer les richesses du langage. Et, pour aller plus loin dans l'exploration du sens, chaque mot est accompagné d'une illustration, d'une courte définition personnelle de l'autrice ainsi que d'un petit champ lexical de " mots voisins ». 20 mots qui invitent au voyage : ballon, bicyclette, cuisine, école, futur, globe, grandir, histoire, horizon, langues, livre, mot, mouette, musique, poésie, ruisseau, sable, souvenir, train, voile.