A chaque page, le bébé fait tourner la roue pour créer à la fois du bruit et du mouvement. Un jeune chimpanzé fait la course. Vélo, voiture de course, fusée ou ballon de foot, qui tournera le plus vite ? Un livre d'éveil très solide pour les bébés, dès 6 mois. Pour pour encourager la motricité fine, surprendre et faire rire les bébés.