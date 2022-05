Bébé T'choupi : Le petit bobo

Les premières fois de Bébé T'choupi : une collection sur la thématique des premières sensations. Un univers graphique tout en douceur adapté aux tout-petits. Bébé T'choupi est très fier de se mettre debout mais il tombe et se fait mal à un genou. Un pansement, un bisou et un câlin de ses parents : Bébé T'choupi n'a plus mal du tout. Tomber, se relever, accepter d'être soigné, cela partie des premiers apprentissages pour lesquels le bébé doit être accompagné. Une histoire toute en douceur avec Bébé T'choupi. Un livre d'éveil pour les bébés dès 6 mois.