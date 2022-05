Des silhouettes à deviner en noir et blanc avant l'explosion des couleurs de la Nature qui apparaissent grâce aux animations du livre. Dans cet imagier, le tout-petit est attiré par la silhouette noire puis découvre l'image en couleur, dont il aime observer chaque détail. Enfin, il entend le nom et se familiarise avec le langage. Dans la mer, votre bébé découvrira une tortue, un crabe, un dauphin et une étoile de mer. Un livre d'éveil en noir et blanc puis en couleur, pour les bébés dès 6 mois.