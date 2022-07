Hybride . Tome 1, La levée du voile

Dans la lignée du Livre de Saskia de Marie Pavlenko (+ de 19 000 exemplaires vendus), la trilogie Hybride signe le retour de Scrineo à la fantasy Depuis dix ans, Margot Pommery est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère, Adélaïde, l'a tenue éloignée de son foyer durant tout ce temps, pour la punir d'un tragique événement, dont elle la tient pour responsable. Contre toute attente, Margot est pourtant rappelée chez elle en Champagne, pour passer l'intégralité des vacances d'été. Un été qui s'avère plus intense que prévu, car la jeune fille découvre qu'elle est une descendante des elfes et des druides, gardienne d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. A l'aube d'un destin fantastique et dangereux, la jeune fille peut compter sur ses amis de toujours, Violette et Baptiste, pour affronter avec elle les sombres secrets familiaux et le retour du légendaire tueur d'elfides : le Dépeceur sanguinaire immortel, lancé sur ses traces...