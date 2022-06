Mèmologie. Théorie postdigitale des mèmes

Objets emblématiques de la culture web, les mèmes sont omniprésents sur un nombre considérable de plateformes depuis le début des années 2000. Des réseaux sociaux les plus populaires aux boards les plus underground, ces productions textuelles, graphiques et polysémiques prennent appui sur la culture populaire pour traiter de thématiques sociales, économiques, politiques ou culturelles. En traitant des mèmes à partir d'une approche à la fois communicationnelle et discursive, ce livre propose une théorie et une grille d'analyse originale appliquée à un corpus de mèmes représentatifs, tout en ouvrant également la discussion sur les gifs. Scientifique et pédagogique, Mèmologie est consacré à l'inventivité de la culture du web, mais aussi à ses implications sociales et politiques.