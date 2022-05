Star Wars - Thrawn L'Ascendance Tome 2 : Bien commun

La suite de la jeunesse du Grand Amiral ! Thrawn et ses alliés mènent une course contre la montre pour protéger l'Ascendance chiss d'un ennemi invisible. Grâce à son génie militaire, le jeune Thrawn a mené les Chiss à la victoire et couvert sa famille de gloire. Mais la véritable menace contre l'Ascendance reste tapie dans l'ombre. Cet ennemi n'emploie ni provocations ni ultimatums : ses armes se cachent dans les sourires et les attentions, les avantages gracieusement offerts, les services rendus sans conditions. Des événements à l'aspect banal pourraient sonner le glas de la nation chiss. Alors que Thrawn et la Force de Défense et d'Expansion se mobilisent pour enquêter, ils font une découverte glaçante : plutôt que d'assiéger les capitales ou de piller les ressources, l'ennemi s'attaque au fondement même de l'Ascendance en attisant les dissensions entre les Neuf Familles Régnantes et les Quarante Grandes Maisons. Rivalité et suspicion s'immiscent désormais entre les alliés, et chaque guerrier devra décider de ce qui compte le plus à ses yeux : la sécurité de sa famille ou la survie de toute l'Ascendance.