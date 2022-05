RH et transformations. Stratégies et tactiques pour s'adapter dans un monde incertain

Les mouvements sociaux de l'année 2018 et 2019, combinés à la crise sanitaire et économique de 2020, ont bouleversé les habitudes de travail, le rapport à celui-ci dans les entreprises et les plans de transformation initiaux. C'est donc un nouveau contexte pour nos sociétés qu'il est essentiel d'étudier pour mieux comprendre et anticiper les changements à venir. Pour étayer nos propos, rien de plus pertinent que d'interroger et d'apprendre de ceux qui vivent cette transformation. Nous repartons ainsi vers un nouveau regard collectif de professionnels des ressources humaines venant cette-fois des quatre coins du monde. Pensé comme un ouvrage pratique, il est enrichi d'illustrations, de fiches pratiques, d'astuces et de ressources à utiliser dans vos organisations.