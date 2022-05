Space Connexion. Tome 1, Darwin's lab

Des histoires courtes pour de la grande science-fiction ! Le projet Space Connexion réunit des nouvelles "coup de poing" sous une thématique commune : la rencontre extra-terrestre ! Thème certes déjà exploré en bande dessinée, la rencontre du 3e type a toujours été traité en réponse à l'actualité d'une époque donnée. Anxiogène dans les années 50 en pleine guerre froide, pleine d'espoir dans les années 80 (grâce à l'oeuvre de Spielberg), horrifique dans les années 90... elle est le reflet d'un état d'esprit du monde. Avec cet album artistique, on plonge en 2010, une époque pleine d'incertitude. Les menaces se sont multipliées, qu'elles soient d'ordre écologique, diplomatique, pathologique, sanitaire... Nous vivons dans une société en totale mutation et sommes incapables de nous projeter. L'humanité va t'elle péricliter dans une épidémie meurtrière, une apocalypse nucléaire ou un assèchement des ressources naturelles ? Ou au contraire, les progrès de la Science vont ils nous hisser vers la plénitude ? Vivra-t-on sous un régime totalitaire généralisé, ou les hommes découvriront-ils enfin la clé de la cohabitation globale ? Se voulant autant un divertissement qu'une voie de réflexion, cet album aux airs futuristes est un hommage aux grands récits pulps des années 50. El Diablo (auteur des séries d'animations Lascars et Les Kassos, et de Pizza Roadtrip - Prix BD des Lycéens au FIBD d'Angoulême en 2013) met en lumière les préoccupations sociales de notre temps ; l'ensemble est illustré de manière vivante et remarquable par Romain Baudy (Souterrain, 2017).