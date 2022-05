Enquete sur la culture du don en entreprise. Enquête sur la culture du don en entreprise à travers le monde

Que peuvent avoir en commun une boulangerie en Corée, une banque aux Philippines, une entreprise de nettoyage au Paraguay et une PME de matériaux de construction en Argentine ? L'enquête réalisée aux quatre coins du monde montre que la culture du don en entreprise est possible. Comment cela se manifeste-t-il ? Qu'en disent les salariés ? Quels choix ont fait les entrepreneurs ? Passer de l'utopie à la réalisation, ils l'ont compris comme une évidence et un épanouissement pour tous. Entrepreneurs, salariés, clients, tout le monde y gagne ! Le récit de quatre expériences entrepreneuriales illustre ce choix du don.