Capri, Ischia, Procida en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir les îles du golfe de Naples avec Lonely Planet Un guide tout en couleurs, concis et complet pour découvrir les trois îles de la côte napolitaine en quelques jours. Trois îles très faciles à rejoindre en bateau depuis Naples, pour trois ambiances bien différentes : Capri, dont les falaises plongent dans la mer, est chic et appréciée par de nombreuses célébrités ; Ischia, la plus grande des trois, dominée par des sommets spectaculaires, compte de nombreuses plages ; Procida est propice aux balades à pied tellement elle est petite, mais c'est aussi la mieux préservée. Tous les principaux sites décryptés : La Villa Jovis et la villa Lysis sur Capri, le Castello Aragonese (château Aragonais) et les jardins de la Mortella sur Ischia, l'Abbazia di San Michele Arcangelo (abbaye de l'Archange Saint-Michel) sur Procida. Les plus belles plages : Spiaggia di Faro et Marina Grande à Capri, Baia di Sorgeto, Punta Caruso ou Spiaggia dei Maronti à Ischia, Spiaggia di Chiaia à Procida. Randonnées sur Ischia, sorties en bateau à Capri ou Procida, kayak à Procida... toutes les activités pour profiter d'une nature exceptionnelle Toutes les infos pratiques pour rejoindre les îles depuis Naples, aller de l'une à l'autre, et circuler sur chacune.