Rhodes et le Dodécanèse en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir Rhodes et les îles du Dodécanèse le temps d'un court séjour Un guide tout en couleurs, complet et ultrapratique pour découvrir les îles du Dodécanèse, les plus orientales des îles grecques. Une exploration approfondie des îles connues et moins connues de l'archipel : Rhodes l'historique, Halki l'italienne, Karpathos la sauvage, Kassos l'oubliée, Kastellorizo l'orientale, la belle Symi, l'île perdue de Tilos, Nisyros la volcanique, l'antique Kos, Astypalée l'onirique, Kalymnos au relief escarpé, Léros la solaire, Patmos la plus branchée, Lipsi la sereine. Tout sur l'histoire, les ruines antiques ou médiévales, les mythes de ces îles au riche passé. Des conseils pour choisir son île en fonction de ses envies : farniente, plages, randonnée, vie nocturne, calme, plongée... Une riche sélection de restaurants, bars et clubs pour tous les goûts. Tout sur les transports (avion, ferry) pour rejoindre les différentes îles.