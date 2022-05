Constellations. Manuel pratique d'astrologie

Constellations est un guide d'astrologie unique, magnifiquement illustré par Carlota Santos. Vous y découvrirez l'histoire de votre signe - et vos compatibilités -, vous apprendrez à réaliser votre propre carte astrale, vous connaîtrez les relations entre les signes du zodiaque et les planètes régentes, les phases de la lune et leurs significations, et beaucoup plus encore. Avec subtilité et une pointe d'humour, Carlota Santos vous invite à vous immerger dans un monde fascinant pour sonder votre for intérieur, votre destin ainsi que l'univers qui vous entoure.