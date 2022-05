Le Donjon de Naheulbeuk Intégrale : Tomes 10 à 12

La collection Intégrale propose de se replonger dans Le Donjon de Naheulbeuk au travers d'une compilation par tranche de 3 tomes. Cette intégrale présente le début de l'adaptation en BD du roman "L'Orbe de Xaraz". Le jour se lève sur la Terre de Fangh et ilfaut se rendre à l'évidence : c'est fini, on n'entendra plus parler des statuettes de Gladeulfeurha. La compagnie au nom incertain a décidé d'arrêter les frais car l'aventure ça n'est finalement pas aussi marrant que les descriptions des brochures. Mais que va devenir l'Elfe ? Et comment sortir vivant des collines d'Altrouille sans se faire piétiner par les géants ? Autant de problèmes au réveil, ça peut donner la migraine au guerrier le plus endurci, et ça pourrait bien emmener nos aventuriers bien loin de leur destination première...