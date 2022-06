In situ. Du dessin à l'espace

Très tôt dans sa pratique, Bruno Rousselot (né en 1957) réalise des projets in situ. Pourtant, la question du tableau est centrale dans la recherche de l'artiste et occupe une grande partie de sa production lors de on séjour à New York, de 1987 à 1997. De retour en France, au début des années 2000, sa peinture se déplace à nouveau dans l'espace et prend place dans l'architecture. Du dessin à l'espace, en prenant comme point de départ I. n°O, l'installation picturale réalisée en 2013 dans le cadre du 1% artistique à l'hôtel Dupanloup à Orléans et inaugurée en 2014, présente l'ensemble des réalisations in situ et wall paintings de l'artiste, mis en relation avec sa pratique de peinture et de dessin.