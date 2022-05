Word, Excel, PowerPoint, Outlook pour les Nuls. Edition 2022

Un livre ultra complet pour maîtriser Office 2022 sans se ruiner ! Ce livre de la collection " Mégapoche Pour les Nuls " va vous donner en quelques 900 pages toutes les connaissances qui vous permettront de maîtriser Word 2022, Excel 2022, Outlook 2022 et PowerPoint 2022. Avec ce livre vous disposez des informations indispensables sur Word, Excel, Outlook et PowerPoint regroupées dans un livre unique. Chaque sujet de la suite Office est traité indépendamment et fait l'objet d'un livre à part entière. Vous pouvez, à mesure de vos besoins lire la partie qui vous intéresse.