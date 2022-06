Le travail. Virgile, Les Géorgiques ; Weil, La Condition ouvrière ; Vinaver, Par-dessus bord. Edition 2023

Cet ouvrage s'adresse aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques. Il a pour objectif de les aider à réussir l'épreuve littéraire des concours. Pour l'année 2022-2023, le programme porte sur : - Virgile, Les Géorgiques- Weil, La Condition ouvrière- Vinaver, Par-dessus bordLe thème associé à ces oeuvres est : Le travail. Complet et précis, ce livre est l'outil indispensable à une meilleure connaissance des oeuvres et du thème. Il comprend : 1. Une introduction générale qui situe le thème dans l'histoire de la pensée et analyse les différentes problématiques qu'il recouvre. 2. Trois études détaillées : - Pour se familiariser avec chacune des oeuvres au programme : résumé et structure, analyse du contexte, encadrés thématiques. - Pour comprendre comment chaque oeuvre illustre le thème au programme. 3. Une réflexion synthétique et problématisée sur le thème "Le travail" à partir des oeuvres étudiées. 4. Une méthodologie de la dissertation et du résumé, des dissertations et des résumés corrigés, un répertoire de citations commentées et un lexique des notions qui se rattachent au thème.