Donald et la Mission Jupiter !

Donald offre son corps à la science-fiction. Après Picsou et la fusée de la Fortune, ce nouveau volume inédit des oeuvres de Bottaro fait la part belle à Rebo, le grand méchant de la science-fiction ! Si vous étiez Donald et que le roi Rebo de Saturne attaquait votre ville, engageriez-vous ses ennemis venus de Jupiter pour vous défendre ? Et si, en guise de paiement, les Joviens voulaient manger l'argent de votre riche oncle Picsou ? Et que se passe-t-il lorsque Daisy se joint à la bataille intergalactique ? Auteur italien prolifique, Luciano Bottaro a créé pendant des décennies des histoires palpitantes et parfois psychédéliques dans l'univers de Disney. La plupart était inédite en albums jusqu'à ce jour !