Moi, Vénus...

Vénus, raconte sa vie. Des dieux, des héros et des mythes... Des écrivains donnent la parole à des figures légendaires qui les hantent. Ces voix venues de très loin dans le temps ne nous parlent-elles pas encore aujourd'hui ? Tel est le pari de cette collection qui est aussi un voyage à travers la peinture. Vous connaissez Vénus. Vous savez qu'elle est la déesse de l'amour. Vous avez vu les tableaux qu'elle a inspirés à de nombreux peintres exaltant son incomparable beauté. Mais connaissez-vous sa vie ? Savez-vous qui elle a aimé ? Ce qu'elle a fait ? Vénus prend la parole dans une autobiographie fictive où elle raconte ses aventures, ses combats, ses malheurs, ses rêves et ses joies. Car il faut savoir comprendre ce que certains auteurs de l'Antiquité ont pu écrire à son sujet. Vénus nous propose ici de la suivre dans sa quête tumultueuse de liberté et de vérité, le long travail des femmes... Même la déesse de l'amour a le droit d'exister.