Le Petit Guide du facilitateur graphique. Techniques, astuces et exercices pour croquer l'essentiel

Un tout-en-un pour maîtrise l'art de la communication visuelle. On dit qu'une image vaut mille mots. La facilitation graphique met justement en images des sujets, des concepts, des conversations ou des processus pour favoriser la compréhension et la construction d'une vision commune. Lors de réunions, d'ateliers ou de conférences, les participants voient en direct l'avancée de leur travail et les idées produites, sur papier ou sur écran. Ce guide de poche s'adresse aux personnes souhaitant s'initier à la facilitation graphique ou perfectionner leur pratique. Il aborde les bases graphiques - blocs, liens, typographies -, mais aussi l'attitude mentale à adopter pour se concentrer, trier et hiérarchiser les informations. En effet, la qualité principale du bon facilitateur n'est pas le talent pour le dessin, mais la capacité de synthèse ! Chaque chapitre est accompagné d'exercices et d'encadrés " repères d'expert ". L'auteur y prodigue conseils et astuces pour donner plus de sens et de lisibilité à sa représentation, notamment en évitant certains pièges : le mélange de genres, l'abus de couleurs, etc. Plus de cinquante illustrations en bichromie enrichissent le guide et inspireront le lecteur.