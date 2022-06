Les feux de la vengeance

A douze ans, Catarina Hale assiste à l'incendie du restaurant familial. Ce drame scelle son destin : adulte, elle traquera les pyromanes. Devenue une brillante enquêtrice de la brigade des incendies criminels, Catarina file le parfait amour avec Bo. Mais des événements troublants surviennent : son téléphone sonne en pleine nuit, elle se sent dangereusement épiée et ses proches sont menacés. Avec l'aide de Bo, elle compte bien démasquer l'esprit diabolique qui a juré sa perte. Or, la jeune femme ignore qu'elle s'aventure dans le redoutable brasier de l'enfer...