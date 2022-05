Des milliers de lectrices ont fait leur choix : Kimberly McCreight est la lauréate du Prix des Lectrices 2022 avec Tu ne me dis pas tout ! On est entre gens bien... Park Slope, Brooklyn. Une fois par an, les résidents de cet agréable ghetto pour riches organisent une soirée libertine. Après avoir pris part à cette soirée avec son mari, Zach Grayson, Amanda est retrouvée chez elle dans une mare de sang. Tout le monde est sous le choc. L'arme du crime est là, bien en évidence : le club de golf de monsieur. Personne ne croit à l'accident. Incarcéré à Rikers Island, Zach fait appel à Lizzie, une ancienne camarade de la fac de droit. Il jure qu'il n'a pas tué sa femme, et elle est, semble-t-il, la seule à pouvoir le sortir de là.