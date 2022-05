Construire une pratique réflexive. Comprendre et agir

L'indispensable pour comprendre la pratique réflexive, agir en formation pour son développement et améliorer l'accompagnement des professionnels. Le concept de pratique réflexive est devenu un incontournable pour former des professionnels. La force de cet ouvrage est d'articuler la clarification des concepts clés autour de la réflexivité à la conception de dispositifs de mise en oeuvre de la pratique réflexive. L'auteur a créé un dispositif de formation initiale des enseignants, ARPPEGE (Analyse Réflexive de Pratiques Professionnelles En Groupe d'Echanges) et en décrit le fonctionnement concret, ce qui permet au lecteur de visualiser un dispositif à travers : - les séances, - les règles, - les phases et les effets. Dans cette 2e édition, il élargit son approche à d'autres contextes professionnels tels que ceux de la santé, du travail social ou du management. Son objectif est de doter les professionnels d'outils (qu'ils soient conceptuels ou pratiques) pour penser leur pratique et la faire évoluer en fonction de leurs problématiques contextuelles.