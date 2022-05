Les Borgia à Buckingham

Saviez-vous que le mari infidèle de Diana a été soupçonné un temps par Scotland Yard d'avoir joué un rôle dans sa mort ? que la Reine a façonné son petit-fils William pour lui succéder en supplantant le prince Charles qui l'exaspère ? que Kate a fait sciemment tomber Meghan de son piédestal en infiltrant un complice dans l'entourage de Harry ? que le mariage d'amour entre William et Kate a été " arrangé " - oh shocking ! A la manière d'une série télévisée, Marc Roche dévoile un univers aussi fermé que passionnant. Il nous révèle la face cachée de la prestigieuse monarchie, en une quarantaine de scènes et de dialogues hauts en couleur, reconstitués à partir d'évènements réels et d'une enquête approfondie. L'auteur nous livre ce document-choc où les Windsor semblent être la réincarnation moderne des Borgia de la Renaissance... le poison en moins, tout de même ! Correspondant pour Le Point à Londres, chroniqueur au Soir et à la BBC, consultant pour TF1-LCI, Marc Roche est un expert de la monarchie britannique. Cet ancien journaliste au Monde est l'auteur de nombreux ouvrages sur la royauté, le Brexit et la City. Son dernier livre, Elle ne voulait pas être reine ! , publié en 2020, a rencontré un vif succès.