150 stratégies d'hypnose conversationnelle. Pour le soin, la relation d'aide et le coaching

L'hypnose conversationnelle peut être définie comme un art oratoire universel. On peut aussi la qualifier comme une conversation à deux niveaux qui s'adresse simultanément au conscient et à l'inconscient de l'interlocuteur. Cet ouvrage se propose de classifier et de détailler plus de 150 stratégies de mise en oeuvre de cette technique dans les différents contextes du soin, de la relation d'aide et du coaching. Un ouvrage complet qui associe une typologie précise et des exemples commentées de mises en oeuvre. Un vademecum au service d'une pratique de plus en plus plébiscitée par tous les métiers de l'accompagnement et du soin.