Bocion, le peintre du Léman

François Bocion est un artiste qui, aujourd'hui encore, semble toujours exercer la même fascination. Né en 1828 à Lausanne, ville qu'il ne quittera qu'à de rares reprises, l'artiste cherchera, tout au long de sa vie, à représenter sous forme peinte, dessinée ou gravée, les innombrables facettes de ce lac au bord duquel il a grandi. La collection Presto remet dans la lumière des personnages ou des thèmes suisses, illustres ou méconnus. " Peintre du Léman " est le qualificatif le plus fréquemment attribué à François Bocion. Né en 1828 à Lausanne, ville qu'il ne quittera qu'à de rares reprises pour des séjours plus ou moins longs en France ou en Italie, l'artiste cherchera, tout au long de sa vie, à représenter sous forme peinte, dessinée ou gravée, les innombrables facettes de ce lac au bord duquel il a grandi. Cet ouvrage aborde également des pans moins connus de la vie de François Bocion, notamment son intérêt pour les sciences naturelles, son activité de caricaturiste ou encore son investissement en faveur de l'enseignement du dessin dans les écoles lausannoises et vaudoises.