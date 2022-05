Le Japon . Quiétude et tumulte

Nicolas Wauters est guide et photographe. Basé à Tokyo, il propose un guide loin des clichés, mais où les endroits mythiques du Japon sont bien présents et transcendés par ses photos. Il nous fait notamment découvrir un Tokyo empreint de silence et de quiétude, parfois la nuit même. Ses images sont accompagnées d'un QR codes qui permet de bénéficier de données mises à jour en permanence. Jamais d'adresses erronées ou d'horaire modifié.