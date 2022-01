Efface toute trace

"Vous m'avez sollicité comme expert renommé dans mon domaine, exigeant de moi la plus extrême discrétion. Des incidents récents, distants dans l'espace, vous inquiètent et justifient que vous ayez recours à mes services. Vous attendez de moi que je contribue à préserver votre sécurité. Les conclusions suivront". Face aux violents décès de trois amateurs d'art fortunés à Hong Kong, New York et Paris, un groupe de collectionneurs surnommé le "consortium de l'angoisse" , charge un expert d'élucider ces incidents étranges. Sa mission ? Rassembler l'ensemble des faits connus et mener sa propre enquête. Le temps presse car de nouveaux accidents surviennent. Une piste se dégage. Les victimes auraient fait l'acquisition d'oeuvres subversives signées "jv" . L'artiste, un Orson Welles mâtiné d'un Bansky, obsédé par le détournement, est introuvable. Jusqu'au jour où il décide de joindre l'expert... Provocation ? Bluff ? Falsification ? Serial artiste doublé d'un serial killer ?