La vie selon mon chien

Lorsqu'il s'agit des épreuves de la vie quotidienne, il n'y a pas de meilleurs maîtres que nos compagnons canins. Ils ont de nombreuses connaissances en matière d'amitié, d'amour, de travail et ce livre rassemble 100 leçons essentielles que nous pouvons tous apprendre de nos bêtes à quatre pattes préférées. De l'importance de l'amour inconditionnel à celle de du moment présent, sans oublier de profiter de la balade en cours de route, les chiens nous rappellent que la "belle vie" est à portée de patte si nous reniflons simplement dans la bonne direction. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à apprendre ce qui compte le plus dans la vie grâce à votre ami, le chien.