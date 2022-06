Une voix se lève, au début de la Monarchie de Juillet, pour dénoncer la destruction du patrimoine architectural et artistique français : celle de Victor Hugo. Dans "Guerre aux démolisseurs" , paru en mars 1832, le jeune poète regrette le "vieux souvenir de la France" qui "s'en va avec la pierre sur laquelle il était écrit" . Il déplore le vandalisme, moderne et bourgeois, qui se répand et ravage le vieux Paris.