Confidence pour confidence

"Ce qui nous lie, c'est avant tout le sens des autres. C'est ce qui nous construit aussi. La grandeur populaire vient de là, de ce coeur battant qui rend plus fort, plus humble, plus vivant, plus juste. Ce lien, c'est l'histoire d'une vie. De la mienne. De la vôtre. Ce livre est notre histoire. Une passion française populaire". Sophie Davant raconte son incroyable histoire d'amour avec les téléspectateurs, qui dure depuis plus de trente ans, depuis ses débuts à l'écran. Avec son franc-parler, elle revendique fièrement son statut d'animatrice populaire et se fait la porte-parole d'une France des gens simples trop souvent ignorée.