Contemporain des grands romantiques français, Giacomo Leopardi (1798-1837) est plutôt rapproché des poètes anglais (Keats, Byron, Shelley), comme lui fauchés dans leur jeunesse. Admiré de ses contemporains, il publia peu de son vivant. Ses Chants ne parurent qu'après sa mort dans leur version intégrale, grâce à Antonio Ranieri. Ils ont des tonalités diverses : épigrammes insolentes et ironiques contre une Italie rendue exsangue par les guerres napoléoniennes et cherchant son unité, élégie amoureuse et nostalgique, fable allégorique, rêverie métaphysique, tableaux de la vie quotidienne.