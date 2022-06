Avant-propos

Si les énigmes de l’histoire fascinent tant le public, c’est sans doute parce qu’elles se présentent le plus souvent comme de captivantes enquêtes policières, auxquelles ne manque que le mot de la fin. Nombreuses ont été les études parues depuis le XIXe siècle, époque de la naissance de la critique historique. Certaines s’appuient sur une documentation sérieuse et une démarche rigoureuse – on songe aux travaux du regretté Alain Decaux, qui leur a consacré, en partie, ses talents d’historien et de conteur –, d’autres, au contraire, fantaisistes, mêlent invraisemblances et extravagances, ésotérisme de pacotille et « complotisme » échevelé, le tout relayé aujourd’hui par les rumeurs délirantes circulant sur Internet. Le meilleur et le pire en somme !

L’histoire, et singulièrement celle de la France, regorge de mystères. C’était vrai sous la monarchie absolue, où l’organisation de l’Etat royal avait été conçue pour demeurer dans les brouillards de l’Olympe. « Le secret et le mystère sont un de vos premiers devoirs, je vous prie de vous en ressouvenir », écrivait le 10 février 1710 le ministre Pontchartrain à M. de Bernaville, gouverneur de la Bastille. Mais il en est encore de même de nos jours dans notre régime démocratique où, en dépit d’un désir parfois maladif de transparence, les traditions de dissimulation perdurent. La notion du « Secret Défense », légitime en soi, n’a-t-elle pas couvert ces dernières années bien des turpitudes des pouvoirs publics ?

Personnages énigmatiques, affaires d’espionnage ou d’enlèvement, coups tordus de services spéciaux que l’on s’efforce de passer sous silence, morts inexplicables, crimes politiques ou passionnels, organisations clandestines, les sujets ne manquent pas, souvent envahis par l’irrationnel, les mythes ou les fantasmes qui les défigurent jusque dans leurs dimensions romanesques.

Traités par les meilleurs spécialistes, universitaires, historiens et chercheurs de renom, venus des horizons les plus divers, vingt de ces mystères, depuis la bataille d’Alésia à l’été de l’an 52 avant notre ère jusqu’à l’étrange voyage du général de Gaulle à Baden-Baden les 29 et 30 mai 1968, ont été retenus ici. A partir de documents d’archives incontestables, de témoignages fiables, d’un travail de recoupement d’indices ou de sources nouvelles, ces enquêteurs chevronnés se sont attachés à proposer, sans les imposer, les hypothèses les plus logiques et les plus vraisemblables.

N’en déplaise aux détectives amateurs qui se complaisent dans les ronrons de l’histoire et se copient les uns les autres, une des conclusions à tirer de ce livre est que la recherche avance, que les halos légendaires se dissipent, bref que l’on serre toujours plus près la vérité. Des pièces inédites ou négligées sortent encore des archives, des témoignages nouveaux – pour les affaires les plus récentes – remettent subitement en cause des vérités apparemment bien établies.