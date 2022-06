Climat : comment éviter un désastre. Objectif zéro carbone : les solutions

Dans ce livre urgent et faisant autorité, Bill Gates présente un vaste plan, pratique et accessible, sur la manière dont le monde peut parvenir à zéro émission de gaz à effet de serre à temps pour éviter une catastrophe climatique. Bill Gates a passé une décennie à enquêter sur les causes et les effets du changement climatique. Avec l'aide d'experts dans les domaines de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'ingénierie, des sciences politiques et de la finance, il s'est interrogé sur ce qui doit être fait pour éviter un désastre environnemental annoncé. Dans ce livre, il explique non seulement pourquoi nous devons travailler à un objectif zéro carbone pour lutter contre l'effet de serre, mais il détaille également ce que nous devons faire pour l'atteindre.