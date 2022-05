Satan 666 - T2 (nouvelle édition)

Redécouvrez les aventures de Jio dans cette nouvelle édition de Satan 666 ! Le passé de Jio se révèle peu à peu, apportant un éclairage sur les origines de l'étrange O-Part qu'il possède. Avec Ruby, ils pénètrent dans une étrange cité baignée d'une vapeur éternelle, qui renfermerait un O-Part extrêmement puissant. Ils vont découvrir avec effroi que cette cité est connue comme la ville dont on ne revient jamais... En parallèle, un nouveau personnage fait son apparition : un jeune garçon qui répond au nom de Cross. C'est un OPT doté de capacités incroyables et qui n'a qu'un seul objectif dans la vie : poursuivre et éliminer Satan lui-même !