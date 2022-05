Satan 666 - T3 (nouvelle édition)

Redécouvrez les aventures de Jio dans cette nouvelle édition de Satan 666 ! Dans la ville d'Entotsu, Jio s'est lié d'amitié avec Ball, un jeune garçon comme lui, qui se fait passer pour un OPT. Traqués par le Gouverneur de la ville, Ruby a été capturée et Jio connaît pour la première fois de sa vie les affres de la défaite. Battu par Wise, le Magicien Pourpre, qui a aussi brisé Zéroshiki, son O-Part, Jio décide d'aller voir Kirin, un expert en O-Part, le seul qui soit capable de le réparer et dont personne n'a jamais vu le visage. Ball et Jio partent à sa recherche et vont devoir affronter des épreuves extrêmement difficiles avant d'atteindre leur but... En parallèle, dans les prisons d'Entotsu, Ruby fait la connaissance d'Amidaba, une OPT qui a bien connu son père Zeck, disparu depuis des années...