Devenir papa pour les nuls

Le livre pour répondre sans tabou à toutes les questions et les inquiétudes du futur papa et du jeune papa ! C'est quoi, être papa, aujourd'hui ? Avec sérieux et humour, cet ouvrage complet vous donne des informations, des pistes de réflexion et des conseils pour vous approprier ce rôle si complexe. On évoquera les joies, les défis et les difficultés que vous rencontrerez peut-être, en vous aidant à dédramatiser. Parmi les sujets abordés : les rendez-vous médicaux, le peau à peau, les grandes étapes du développement du nourrisson, le sommeil et les pleurs de bébé, votre fatigue, les découvertes des recherches scientifiques en parentalité, les changements dans le couple et bien d'autres !