Les Dissidents. Un an avec les complotistes, leur vie, leurs peurs et la sécession à venir

" Avec la pandémie, les fausses informations et les fantasmes conspirationnistes sont descendus crescendo dans la vraie vie. Rapidement, mon quotidien est devenu un fil Facebook grandeur nature. En un peu plus d'un an, j'ai assisté à la naissance d'une quasi-religion à la Concorde et démasqué le désinformateur le plus influent de France tandis qu'un groupuscule anti-Macron tentait de me recruter. J'ai aussi appris qu'un ancien journaliste du service public pensait avoir été choisi par une intelligence artificielle pour mener la fronde anti-passe sanitaire et je me suis retrouvé à trinquer dans des soirées QAnon ou à méditer dans un stage de "citoyens souverains' dans le Lubéron. " Fruit d'une longue immersion au sein des communautés les plus visibles comme les plus sombres du conspirationnisme moderne, Les Dissidents raconte, exemples et témoignages à l'appui, l'évolution d'une société secouée par une pandémie, un conflit meurtrier aux portes de l'Europe et des théories du complot de plus en plus extrêmes et farfelues - anti-vaccins, QAnon, spiritualités alternatives... - qui déchirent bien des familles et amitiés. Etayée sur des reportages de terrain, des analyses historiques et une centaine d'interviews avec des chercheurs, des activistes, mais surtout avec ceux qui créent, diffusent ou consomment ces flux de fake news, cette enquête répond à une question fondamentale : comment en sommes nous arrivés à un tel divorce social ? Sans donner de crédit aux thèses conspirationnistes, Anthony Mansuy livre un récit humain et nous donne des clés pour comprendre la ténacité de celles et ceux qui n'en démordent pas.